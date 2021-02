Civitavecchia. FdI promuove l’iniziativa a sostegno dei ristoratori SOSRISTORANTI

CIVITAVECCHIA – Il circolo di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” di Civitavecchia promuove, sul territorio della città, l’iniziativa a carattere nazionale a sostegno dei ristoratori SOSRISTORANTI.

“Il nostro partito – si legge in una nota – da sempre al fianco degli esercenti e dei lavoratori, riconosce che il comparto della ristorazione è ormai sfiancato, anche a livello psicologico, da provvedimenti ad intermittenza che decidono su aperture e chiusure senza un minimo di programmazione e un adeguato preavviso. Approvvigionamenti e gestione del personale non possono essere decisi “alla giornata” e questa incertezza, ormai costante, sta creando enormi danni, a fronte di ristori del tutto inadeguati. Fratelli d’Italia, per questi motivi, sta promuovendo un’iniziativa nazionale e nei territori per una azione legale collettiva contro il Governo. Le attività ed i ristoratori che vorranno aderire potranno inviare una mail a sosristoranti@fratelli-italia.it per avvalersi del sostegno del partito, che si farà integralmente carico delle spese nell’azione giudiziaria che sarà intrapresa”.