Cerveteri. Sabato raccolta cibo per animali al Supermercato Carrefour

CERVETERI – Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri in campo per gli amici animali. Si chiama “Carrello Solidale che scodinzola” l’iniziativa di raccolta di cibo per animali in programma per sabato 29 agosto davanti il Supermercato Carrefour Market di Cerveteri, in Largo A. Loreti n.2.

Il Gruppo coordinato da Mauro Di Stefano sarà presente con i suoi volontari dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 16:30 alle 19:30.

“Una delle preoccupazioni che maggiormente avevano i nostri concittadini durante il periodo del lockdown, era quello di non avere la possibilità di poter dare da mangiare ai propri animali domestici. In tanti infatti, in fase di consegna dei pacchi alimentari da parte della Protezione Civile, ci chiedevano se avevamo a disposizione qualche scatoletta di cibo per cani o gatti. Oggi, sebbene il lockdown sia fortunatamente terminato, sono ancora molte le difficoltà – ha detto Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – per questo ringrazio i volontari delle Guardie Ecozoofile di Cerveteri che nella loro continua attività sul territorio in favore degli animali, hanno voluto organizzare questa iniziativa solidale davvero meritevole, che auspico, così come sempre accade per ogni appuntamento di beneficienza, possa riscuotere la partecipazione della collettività”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessora Gubetti – ringrazio la Direzione del Supermercato Carrefour di Cerveteri e tutto il personale dipendente, sempre disponibili ad accogliere presso il proprio punto vendita tante iniziative a favore delle categorie più deboli della nostra città”.