Cerveteri, COVID-19: da lunedì attivo il sostegno psicologico a distanza

CERVETERI – Un servizio gratuito di sostegno alla persona per i cittadini di Cerveteri. è quanto è pronta ad avviare l’Amministrazione comunale insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile in occasione della grave emergenza sanitaria per la pandemia del virus COVID-19. Un servizio gratuito di sostegno psicologico a distanza per tutti coloro che si sentono soli o che hanno semplicemente bisogno di parlare con una voce esperta, competente ed amica.

Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 23 marzo, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Per usufruirne o chiedere maggiori informazioni, contattare il numero delle emergenze del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri 0692959918.

