Premiati i vincitori del concorso on line “Il Mio Presepe”

CIVITAVECCHIA – Si è svolta il 16 gennaio presso il Ristorante Estro di Civitavecchia la premiazione dei vincitori dell’iniziativa on line denominata “Il Mio Presepe” organizzata dalla Pro Loco cittadina.

La prima classificata, con 376 preferenze, Vincenza Colamarino si è aggiudicata una cena per due nello stesso ristorante; alla seconda con 178 preferenze, Luana Ferri è stato consegnato un buono acquisto presso la libreria Dettagli; al terzo con 154 preferenze, Fabrizio Gaudenzi, una confezione di tre bottiglie di vino. A tutti i concorrenti gli attestati di partecipazione con i complimenti e i ringraziamenti della dell’Associazione per aver contribuito a mantenere vivi i valori della tradizione natalizia.

“Dopo la consegna, c’è stato un bel momento di convivialità con chi si è potuto trattenere – racconta la Presidente Maria Cristina Ciaffi – in un clima gioioso e di grande partecipazione. Voglio ringraziare Cristiano Avolio, Vicepresidente di Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord per l’aiuto nell’organizzazione della serata, e lo Chef di Estro, Mattia Santi per la golosa ospitalità”. Appuntamento per tutti all’edizione del prossimo anno.