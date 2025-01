Bando Servizio Civile Universale : Al via le candidature per il progetto “Prevenzione e Intervento 2025”

CIVITAVECCHIA – Il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2025. Fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025, giovani dai 18 ai 28 anni possono presentare la loro domanda di partecipazione per i numerosi progetti di Servizio Civile Universale che si svolgeranno in Italia e all’estero.

Quest’anno, il Comune di Civitavecchia, in collaborazione con Ancilazio, è parte integrante del bando con il progetto “Prevenzione e Intervento 2025 – Settore Protezione Civile”, che si realizzerà presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile in via Tarquinia, 30. Sono messi a concorso 4 posti per volontari, di cui 1 riservato a ragazzi con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Il progetto avrà una durata tra i 10 e i 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. Gli operatori volontari selezionati riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro, salvo eventuali incrementi basati su modifiche ISTAT. La sede di attuazione per i volontari sarà il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Civitavecchia e il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato il 17 febbraio 2025.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i giovani interessati a cogliere questa opportunità di crescita personale e professionale, con un forte impegno civico e sociale al servizio della comunità. Il progetto “Prevenzione e Intervento 2025” rappresenta una straordinaria occasione per contribuire in modo attivo e responsabile alla sicurezza e al benessere del nostro territorio.

Per tutte le informazioni necessarie si invita a consultare il testo completo del bando, accessibile ai seguenti link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/ e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/