Concluso l’iter amministrativo per largo Mafalda Molinari

CIVITAVECCHIA – Le forze politiche della attuale maggioranza dell’Amministrazione del Comune di Civitavecchia hanno ricevuto la comunicazione del Prefetto della conclusione dell’iter amministrativo che porterà alla titolazione del largo antistante il Varco Fortezza a Mafalda Molinari. Prendiamo atto dello spirito con cui l’Amministrazione ha deciso di dare seguito alla delibera approvata dalla precedente maggioranza per dedicare questo spazio a una figura che ha lasciato un segno nella nostra comunità, come imprenditrice e come filantropa, impegnata in numerose iniziative di sostegno sociale. Tuttavia, riteniamo inaccettabile il tentativo da parte di esponenti della destra di politicizzare un’iniziativa che, per sua natura, dovrebbe rimanere soltanto un momento di condivisione e riconoscimento dell’impegno imprenditoriale e sociale di Mafalda Molinari. Strumentalizzare un evento che intende celebrare un contributo alla nostra città è un comportamento che non fa onore a chi lo mette in atto e squalifica il valore dell’iniziativa stessa. In questo contesto, ribadiamo con fermezza la necessità di mantenere un alto senso delle istituzioni, affinché eventi come questo rimangano occasioni di celebrazione individuale, senza essere strumentalizzati per fini politici. È fondamentale che non si trasformino in terreno di appropriazione politica impropria. Esprimiamo inoltre vicinanza all’ANPI e alle Ardite che hanno subito un linciaggio pubblico inaccettabile. La maggioranza inoltre registrerà con attenzione se la correttezza istituzionale manifestata dalla nostra parte si paleserà da parte della destra anche durante le prossime cerimonie dell’8 Marzo e del 25 Aprile. A tal proposito siamo già impegnati, insieme all’amministrazione, nella costruzione di una serie di iniziative nella nostra città in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazi fascismo.

Le forze politiche

Unione Civica

Partito Democratico

Alleanza Verdi Sinistra

Demos

Movimento 5 stelle