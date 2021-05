Viva lo sport , viva il rugby!

CIVITAVECCHIA – Potrebbe essere un titolo di un film tanto atteso, “Giocare a Rugby”, ed invece è stata una realtà, una partita vera tra due formazioni che si contendono una Palla Ovale.

Venerdì 28 Maggio 2021 si sono ritrovati al Campo Moretti Della Marta i seniores del Rugby Civitavecchia e i giovani della Under 18 Fiammeoro/Crc per una amichevole tanto attesa da entrambe le parti.

Il CRC è ritornato in campo dopo quasi un anno di attesa in una amichevole dal sapore incredibile. L’emozione si è sentita nell’aria, alcuni dei seniores erano molto emozionati di incontrarsi di nuovo e giocare. Nel Rugby Civitavecchia gli sfottò di rito tra amici non sono mancati ma non è mancata neanche la voglia di giocare e di dimostrare che saper giocare davvero a Rugby non si dimentica e che neanche un nemico come questa pandemia può cancellare. Dall’altra parte l’Under 18 Fiammeoro/Crc volava ribadire quello che di buono nelle amichevoli precedenti aveva dimostrato, giocando ad un ottimo livello.

Insomma, alla fine ne è uscita una buona amichevole. Il CRC, un po’ più pesante, doveva togliersi di dosso tutta quella ruggine accumulata; l’Under 18 Fiammeoro/Crc, con un’ottima preparazione atletica-fisica-mentale, è apparsa molto dinamica.

Alcuni dei personaggi del CRC in forma hanno ribadito in campo la forza e determinazione che li ha sempre distinti. La sensazione di calpestare il campo tanto amato, il Moretti Della Marta, sembrava che li avesse risvegliati da un lungo letargo non chiesto né voluto.

Mentre i Rugbisti si combattevano in campo la palla, il loro correre da una parte all’altra alzava quell’odore particolare di erba fresca tagliata che tanto piace a chi ama giocare o vedere il Rugby dal vivo.

Alla fine entrambi gli Head Coach, Mauro Tronca per il CRC e Umberto De Nisi per l’Under 18 Fiammeoro/Crc, hanno ribadito che è stato un buon Test.

Al termine, con un forte e coinvolgente abbraccio, i seniores e i giovani rugbisti si sono stretti in una foto di gruppo ribadendo come questo non fosse un film ma una vera realtà, una partita vera seppur amichevole, dove ha prevalso l’amore per lo Sport ed il Rugby.