Una Tirreno Atletica da applausi anche nella maratona

CIVITAVECCHIA – La Maratona, oggi si parla di lei: 42,195Km attraverso il percorso più bello al mondo, la Maratona di Roma cammina nella storia con partenza dai Fori Imperiali e giù al Colosseo verso la piramide Cestia, attraverso il lungotevere si passa da S. Pietro e Castel S. Angelo per proseguire al Foro Italico poi si allunga fino a piazza di Spagna e si conclude con gli ultimi km costeggiando l’Altare della Patria risalendo al circo massimo e verso il traguardo alla salita che porta al Colosseo.

Partecipare è anche un po’ riscrivere la propria storia, Roma2024 chiama a sé circa 20000 partecipanti da tutto il mondo, cinque gli atleti della Tirreno Atletica Civitavecchia al via: Alessandro Bonomo M70 un passaggio di avvicinamento alla maratona di New York del prossimo autunno, Angelo Monaldi in 3h42’42 è settimo fra gli M65 che centrano l’obiettivo perseguito. Oltre ogni più rosea aspettativa il risultato di Silvia Nasso, 3h01’30 circa dieci minuti in meno alle proiezioni iniziali dettati dalla prudenza della prima volta, una dimostrazione di grande testa e determinazione per Silvia che abbraccia la Maratona dopo due tentativi rimandati per l’arrivo di un fiocco azzurro e poi del fiocco rosa, ecco che arriva il momento per godersi in pieno la sua prima Maratona corsa con incredibile forza di volontà oltre che con una scrupolosa preparazione del coach Claudio Ubaldi; insieme a lei i due cavalieri che hanno condiviso gli allenamenti e qui i risultati più che positivi, Felice Tofi M50 chiude in 3h06’58 ed Edoardo Nasti (S) in 3’11”54.

“Dalla maratona alle prime esperienze in campo per i bambini al settore dei lanci, una settimana di uno spaccato societario importante, un bacino ampio di atleti che frequentano l’impianto cittadino del “Moretti-della Marta” con una positiva carica di energia per affrontare il calendario dell’attività in pista colmo di impegni” commenta entusiasta il Presidente Claudio Ubaldi.

Sempre a Roma, Challenge degli esordienti seconda tappa, dopo il cross si passa alla fase in pista con le corse e i concorsi del lancio del vortex e i salti di alto e lungo. 44 atleti gara, una adesione di livello importante visto che ad ogni gara degli U10 i numeri degli iscritti biancoazzurri sono in aumento; la partecipazione alle competizioni stimola lo sviluppo delle capacità motorie dei bambini a cui si aggiunge il lavoro degli allenatori sul comportamento adattivo, stimolando la capacità di adattarsi a nuove situazioni ed esperienze, sviluppando abilità per la crescita armoniosa.

Si passa poi al Campionato regionale invernale di lanci lunghi sempre a Roma, una giornata piovosa che non giova ai riscontri di fettuccia metrica ma le sensazioni sono state comunque positive e le nostre atlete portano a casa delle medaglie e PB importanti. Argento per Elena Dolci a 27,39m; bronzo a Sofia Fantozzi al martello con il Pb di 28,88m, altro Personal best per Valentina Mellini al disco con la misura di 22,06m.

“Un altro fine settimana denso di avvenimenti che ci ha visto protagonisti. La vetrina è sicuramente dei maratoneti che hanno partecipato alla Maratone di Roma Capitale con tre esordienti a fare compagnia ai due veterani. Silvia Nasso ne è stata una protagonista assoluta giungendo 22^ al traguardo su oltre 4000 partenti femminili. Un risultato voluto e inseguito caparbiamente con un tempo di spessore e con la testa già all’obiettivo delle tre ore. E alla grande festa dei bambini si affiancano i grandi risultati del campionato invernale di lanci con due splendide medaglie e PB a confermare l’ottimo stato di forma. Avanti così verso la stagione outdoor”, conclude Ubaldi.

Patrizia Rotolo