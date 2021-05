Un gran sabato per le giovanili del CRC/Fiamme Oro

CIVITAVECCHIA – Sabato 22 maggio le formazioni dell’attività agonistica di rugby Under 16 e 18 delle Fiammeoro/Crc si sono ritrovate al complesso Sportivo Flaminio Real dove hanno affrontato i coetanei della Lazio Rugby 1927. Ambedue le formazioni hanno messo in atto, con determinazione, tutta la preparazione atletica-fisica-mentale avuta in fase di allenamento.

Prima a scendere in campo l’Under 16. Entrata un po’ contratta ma nel seguito della sfida ha mostrato carattere ed orgoglio contrastando ed imponendo il suo gioco. Entrambe le squadre volevano la vittoria, ne è uscita fuori una bella partita, con il risultato di una battaglia su ogni singolo pallone. Nel secondo tempo, con movimento e lotta su ogni punto d’incontro, i ragazzi dell’Under 16 hanno tenuto la partita in pugno, per la soddisfazione di coach Matteo Zitelli.

Ha mostrato la continuità della scorso incontro giocato l’Under 18, nonostante avesse di fronte una formazione conosciuta per la sua forza e grinta in campo. Con impegno e determinazione la squadra non si è risparmiata su nulla ed ha giocato fino alla fine. Gratificato fine match dall’atteggiamento e dall’impegno tenuto in campo dai suoi rugbisti coach Umberto De Nisi.

Tirati i conti, un sabato pieno di divertimento e gioia da parte di tutti dai ragazzi, dagli allenatori ai genitori fino agli amici del rugby.

Un ringraziamento particolare viene rivolto da Crc e Fiamme Oro per l’impegno allo staff e agli addetti ai lavori della Lazio Rugby 1927 per l’ospitalità e per l’accoglienza dedicata al complesso Sportivo Flaminio Real.

Così fino a fine partita tutti i ragazzi delle giovanili di entrambe le squadre: «E’ stata la vittoria della volontà di tutti i club rugbistici potersi finalmente ritrovare a giocare, un giusto premio per chi, tra tante difficoltà, è arrivato alla fine a ritrovarsi sul rettangolo di gioco a contendersi la palla ovale , senza mai mollare».