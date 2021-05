Tutti alla Marina per “Sportivamente in gioco”

CIVITAVECCHIA – Con la ripresa di tutte le attività siamo orgogliosi di dare finalmente il via alle attività del CENTRO CONI – ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT, organizzate dall’ASD Pallavolo Civitavecchia, ASD Handball Flavioni, ASD Cosernuoto e SNC Civitavecchia.

In occasione della Festa della Repubblica, le Società sopracitate hanno organizzato “Sportivamente in gioco”, manifestazione ludico sportiva che darà avvio alle attività del CENTRO CONI di Civitavecchia.

L’evento si svolgerà Mercoledì 2 giugno 2021 a Civitavecchia, a partire dalle ore 10:00 presso la Beach Arena, l’impianto sportivo “Alfio Flores” della SNC di Civitavecchia e le aree verdi circostanti la Marina di Civitavecchia.

Sarà una festa che vorrà coinvolgere in forma completamente gratuita, sia tesserati delle associazioni sportive impegnate nel progetto, sia bambini e ragazzi che vorranno avvicinarsi all’area attrezzata per svolgere, durante la mattinata, attività propedeutiche a pallavolo e beach volley, pallamano, nuoto e pallanuoto, al fine di promuovere e valorizzare la funzione socioeducativa dello sport.

I tecnici delle associazioni coinvolte nel Centro CONI, coordinati dai professori Nadia Stanzione (ASD Handball Flavioni), Giancarlo de Gennaro (ASD Pall. Civitavecchia) e Antonio Parisi (ASD Cosernuoto), utilizzando lo strumento privilegiato di apprendimento motorio-sportivo, ossia il gioco, stimoleranno i giovani ad esprimere al meglio il proprio talento, trasferendolo da una disciplina all’altra.

L’organizzazione della manifestazione è stata brillantemente curata da Pierluigi Risi, Roberto Cosimi e Mina Marano.

“Desideriamo rivolgere un particolare ringraziamento al Comune di Civitavecchia – affermano le società promotrici dell’evento – non solo per il patrocinio ma anche per la disponibilità dimostrata; un sentito ringraziamento ai nostri sponsor Margutta, Conad e Sportuno che continuano a supportarci, ed infine ai responsabili degli impianti “Beach Arena” e “Piscina A. Flores” che subito si sono resi disponibili per ospitare questa manifestazione”.

Dopo l’inaugurazione, le attività del centro CONI proseguiranno per l’intero mese di giugno negli impianti in gestione delle associazioni sportive promotrici dell’iniziativa.

Nello specifico, il progetto si sostanzierà in attività sportive multidisciplinari dedicate alla fascia di età 5-14 anni al fine di offrire orientamento e avviamento allo sport.