Tirreno Atletica sugli scudi al Trofeo Giorgio Bravin

CIVITAVECCHIA – Edizione n° 56 del Trofeo Giorgio Bravin allo Stadio Paolo Rosi di Roma. L’evento organizzato da Asi è il più longevo in assoluto tra le manifestazioni di atletica giovanile che si svolgono Italia, presenze importanti con numeri che si avvicinano ai 1200 atleti per circa 50 squadre provenienti da tutto lo “Stivale “, prestazioni di altissimo livello tecnico a sigillare che il “Bravin” è la manifestazione che ogni anno riveste il ruolo di importante trampolino di lancio U18 per i migliori ‘Cadetti e Allievi’ italiani.

Bronzo a squadre per la Tirreno Atletica Civitavecchia maschile, risultati importanti e conferme anche dalle ragazze che salgono a podio trionfanti. Leonardo Dolci (nella foto) vince i 2000 siepi in 6’12”17 con grinta e tenacia, bronzo al salto in alto per Gabriele Tarricone con la misura di 1,80m. Tra le cadette Beatrice Pelliccione è bronzo al salto in alto con la misura di 1,53m al PB

1500m con doppio gradino sul podio con Myriam Tofi in 4’42”02 e Sara Pontani in 4’45”63 tra le prime quindici in Italia nella specialità; ai 2000m con barriere è Asia Bernardini a vincere in 7’25”54 al momento 9^ nelle graduatorie nazionali, Virginia Vispi al peso è in medaglia al 6^ posto con 8,21m.

Attesa scalpitante grazie a questi risultati per i campionati regionali di categoria Allievi che si disputeranno a Roma il prossimo fine settimana e gli attesissimi campionati italiani che si svolgeranno a Caorle a fine giugno.

La categoria dei cadetti ha dimostrato partecipazione e costanza nei risultati, alcuni acuti e risultati che prospettano promesse positive e ci auguriamo possano partecipare alle rappresentative regionali frutto di ardua selezione.