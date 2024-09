Rugby Civitavecchia, un altro rinforzo in mischia con una seconda linea: “Ivan Borraccino”

CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia continua la propria azione di rinforzo, in particolare del reparto degli avanti. Nuovo colpo di mercato per la società civitavecchiese: le seconde linee potranno contare su Ivan Borraccino.

Ivan Borraccino : anno 1995, 196 centimetri per 106 kg, ruolo seconda linea.

Borraccino ha iniziato a giocare nelle Giovanili: Lazio Rugby e Rugby Roma per proseguire nel Villa Pamphili Rugby Roma dove ha giocato per 9 anni per approdare nel XV del Rugby Civitavecchia per la stagione 2024 – 2025.

Borraccino Ivan: “Le impressioni che ho dopo i primi allenamenti sono molto buone. Mi trovo in un bel gruppo con tanti giocatori forti e competenti e lo staff è di primissimo livello. Lavorerò duro per poter dare il massimo contributo alla squadra e sono convinto che il gruppo lavorerà molto forte per toglierci tante soddisfazioni. Non vedo l’ora che inizi il campionato!”.

Il D.S. Stefano D’Angelo dei biancorossi, dice di lui: “Ivan è un giocatore molto intelligente e abile in touche, con il suo arrivo abbiamo completato quel mix che ci serve in seconda linea per fare molto bene. Abbiamo lavorato molto per il suo arrivo e siamo particolarmente soddisfatti perché riteniamo che Ivan abbia disputato un eccellente campionato , la scorsa stagione, . Siamo sicuri possa dare un contributo importante al nostro pacchetto di mischia”.