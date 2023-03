Rugby Civitavecchia sconfitto a Napoli, ma guadagna un punto di bonus

CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia non ripete le buone prestazioni precedenti e viene sconfitto dall‘Amatori Napoli Rugby per 30 a 24 al Villaggio Del Rugby fuori dalle mura amiche.

“E’ stata una partita in cui il CRC non è riuscito a mostrare il suo vero carattere, questo ha permesso ai partenopei di vincere la partita , un roster da un volto diverso da quello avuto dalla scorso incontro, insomma un passo indietro – commenta un coach Tronca dispiaciuto ed amareggiato – Nella partita con il Napoli ho visto una squadra soffrire, aspettare l’avversario, subire, quindi sono amareggiato in quanto non riesco ad incidere sui miei ragazzi in particolare sulla loro psiche. Abbiamo due volti, in casa lottiamo , aggrediamo, mentre in trasferta abbiamo alti e bassi con vuoti nel mezzo della partita, insomma come da inizio di campionato il Mal di Trasferta”.

La cronaca. Il Rugby Civitavecchia parte bene con drive e touche trasformata dopodiché i partenopei pareggiano con meta e trasformazione, due calci di punizione da entrambi le parti e di nuovo pareggio, poi dei falli fatti dal CRC permettono al Napoli di andare in meta, infine diversi errori sulle giocate del Civitavecchia ed il Napoli porta a casa la vittoria.

Nota positiva della partita il punto di bonus difensivo che allunga il punteggio sulla penultima in classifica, il Villa Pamphili, a dodici punti.

Prosegue Tronca: “Sono fiducioso per la classifica in quanto sulle quattro partite per la fine del campionato ne abbiamo ben tre in casa ed una esterna proprio con il Villa Pamphili, certo che se oggi avessimo giocato come sappiamo fare saremo più sereni in quanto reputo che avremmo potuto vincere ecco perché ho dei rimpianti ed un po’ di rammarico. Lavoreremo la settima che ci distanzia dalla partita in casa con l’Avezzano sui drive e sulla difesa di questo gioco , in quanto è una squadra che ne fa la carta vincente in partita così come nei punti di incontro ha capacità di far uscire velocemente la palla, un team ben organizzato dimostrato anche dei punti in classifica”.