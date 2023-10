Rugby Civitavecchia, in campo lo scorso weekend gli Under 12 e Under 14 CRC/URL

CIVITAVECCHIA – La categoria Under 12 del Rugby Civitavecchia si presenta come da calendario al raggruppamento di domenica 29 ottobre presso il campo“ Bruno De Cristofaro” di Roma. I giocatori biancorossi si sono schierati grintosi sul campo della Lazio Rugby 1927 in Via Tor Di Quinto. Le squadre presenti al Raggruppamento sono numerose. I biancorossi affrontano la domenica rugbistica con grinta e voglia di giocare ma soprattutto di divertirsi. Tutte partite combattute e avvincenti, si gioca a pari livello di età ed i giovani guerrieri biancorossi dimostrano sul campo e nel gioco tutto quello che imparano durante gli allenamenti . Tutto termina sotto gli applausi degli spettatori presenti felici per aver assistito ancora una volta alla scrittura di una nuova e bella pagina di MiniRugby .

Discreta prestazione dei ragazzi sabato 28 ottobre della UNDER 14 CRC/URL nel triangolare al campo della Sapienza Sport Via delle Fornaci – Roma. Per la cronaca i ragazzi partono sotto tono, infatti sarà il Primavera a condurre la partita. I rugbisti CRC/URL ancora sono in attesa di un assetto come formazione, senz’altro faticano di più a cercare ordine . Nella seconda partita contro il Rieti migliorano la difesa, i placcaggi sono più tenaci. La strada è quella giusta che si prepara progressivamente agli impegni prossimi in calendario. Auguriamo ai ragazzi della UNDER 14 CRC/URL della buona crescita