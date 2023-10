Pesca – Club Azzurro Canna da Riva: Mauro Campidonico in Nazionale

CIVITAVECCHIA – Sabato 28 e domenica 29ottobre, presso l’antemurale di Civitavecchia si è svolto il Club Azzurro di Pesca con Canna da Riva.

La sfida per l’accesso alla Nazionale di specialità si è articolata in 3 prove in tre giorni distinti. Causa condizioni meteo avverse la prova del venerdì è stata spostata al pomeriggio di sabato, subito dopo la prima prova. La terza ed ultima prova si è svolta regolarmente la domenica mattina.

Per l’attesissima gara che vedeva impegnati i due portacolori locali dell’ASD Canna da Riva Tubertini Campidonico e Coppari), con il primo assoluto di domenica e la graduatoria generale che lo vede al 7° posto, Mauro Campiodnico entra nel giro della Nazionale che il prossimo anno parteciperà agli Europei in Grecia.

Le prove molto tecniche e difficili sono state caratterizzate da condizioni meteo non ottimali per via del vento. Gli azzurri anche se costretti a gareggiare in condizioni meteo non ottimali hanno catturato occhiate, savari, lecce stelle, saraghi, qualche orata e tombarelli. Il tutto tenuto in vivo nella nassa e rilasciato al termine delle singole prove.

Alla fine delle 3 prove vince “l’inossidabile” Marco Meloni dell’Oltrarno, seguito al secondo posto da Vincenzo Galli dei Cannisti Smal’s di Napoli e al terzo posto Jacopo Collavoli del G.P.S. Lo Squalo di Venezia.

Di diritto, oltre i primi tre, accede alla Nazionale il quarto Marullo Matteo Antoni del G.D.P. L.N.I. Spotorno (SV), il quinto Loconte Ignazio del Club Pesca Cervia e il sesto Arena Gianluca della L.N.I. di Pozzuoli (NA).

Il CT della Nazionale Valerio Mengozzi che ha la facoltà di scegliere altri 6garisti nella classifica finale dei primi 15 potrà convocare a sua scelta i restanti elementi che disputeranno l’europeo 2024 in Grecia.

Un ringraziamento particolare alle autorità marittime, l’Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto e l’Agenzia delle Dogane, che hanno autorizzato lo svolgimento della manifestazione su un campo di gara bellissimo di livello Nazionale e perché no, per un Campionato Europeo. L’amministrazione Comunale che ci ha supportato con il delegato allo Sport e alla Pesca. L’amico Mariano Sonno, un mito civitavecchiese dell’agonismo Campione Italiano e Mondiale della pesca sportiva. Al Direttore Tecnico Ravaioli Redamo e al suo vice Alessandro Pecorini.