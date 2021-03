Pattinaggio velocità: Marchetti e Folli sono campioni italiani!

LADISPOLI – Si sono conclusi nel pattinodromo coperto “Ex Gesuiti” di Pescara i Campionati Italiani Indoor di pattinaggio velocità a rotelle, che si sono tenuti in due fasi, la prima nel fine settimana del 6 e 7 Marzo per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni) e la seconda il 14 e 15 Marzo per le categorie superiori.

La squadra ladispolana del Debby Roller Team ha conquistato 4 medaglie nel primo fine settimana e forti emozioni nella seconda.

A spiccare sono stati Francesco Marchetti ed Elisa Folli che entrambi si sono laureati Campioni Italiani della propria categoria “Ragazzi” il primo nella gara di 1 giro a Cronometro e la seconda nella mt 3.000 a punti.

Marchetti, dopo esser stato indotto a partire due volte per una falsa partenza dall’avversario, nella seconda innervosito è partito male e si è trovato all’intertempo dietro al suo diretto rivale, ma con un impressionante atto di forza ha recuperato tutto il gap andando a vincere il suo primo titolo italiano.

Folli invece ha ottenuto il suo primo titolo italiano con una pregevole gestione di gara ed una estrema supremazia nonostante l’età, da grande esperta, iniziando a tirare già dalla seconda volata per i punti, con un forcing impressionante.

La coppia d’oro della Debby Roller Team ha conquistato altre due medaglie, questa volta d’argento, nella mt 3.000 a punti per Francesco Marchetti e nella mt 5.000 ad eliminazione per Elisa Folli.

Altra grande prestazione arriva dal più piccolo del Team è stata quella di Simone Piccoli che ha conquistato una settima posizione nella mt 3.000 ad eliminazione categoria Ragazzi 12.

Sempre nella top 10, la sorpresa del Campionato Italiano con la più piccola della Debby, Sofia De Amicis che ha tagliato il traguardo con ottavo tempo nel giro a cronometro sempre nelle Ragazze 12.

Nell’ultimo fine settimana nella categoria Allievi (15-16 anni) ha sorpreso la prestazione del più piccolo della categoria essendo solo di primo anno, Davide Gentili, con un decimo posto nella mt 3.000 a punti e 15° nella mt 1.000

Altra buona prestazione in vista futura, seppur sotto le sue capacità è per l’altro primo anno della categoria Allievi, Cristiano Navarra, che ha conquistato due 18imi posti rispettivamente nei mt 3.000 a punti e nella mt 5.000

I risultati nelle rispettive categorie con meno esperienza, ma che hanno emozionato con le loro prestazioni, abilità tecniche e per la determinazione che li farà crescere nel prossimo futuro agonistico, sono:

27^ Giulia Michettoni – cat. Ragazza – mt 3.000 a punti

28^ Valentina Nappi – cat. Allieva – mt 1.000 sprint

30^ Chiara Cavalli – cat. Ragazza – giro a cronometro

31^ Greta Festa – cat. Ragazza – mt 3.000 a punti

32° Leonardo Rapone – cat. Ragazzo – giro a cronometro

33^ Eleonora Bocchini – cat. Ragazza – mt.3.000 a punti

46^ Giulia Davidian – cat. Ragazza – mt 3.000 a punti

48^ Francesca Conti – cat. Ragazza – giro a cronometro

Raggiante il coach e direttore tecnico della Debby Roller Team, Andrea Farris: “Sono estremamente soddisfatto di aver avuto modo di far gareggiare i miei atleti visto il difficile periodo e sono conseguentemente contento dei grandissimi risultati di tutti gli atleti, nonostante la difficoltà avuta della saltuaria preparazione e nel tenere alta la motivazione a causa degli stop da Covid di questo scorso anno sportivo. I ‘cuccioli’ Marchetti e Folli, nati nel vivaio Debby, sono entrambi degli atleti che ci stanno abituando a grandi imprese pertanto indiscutibilmente strepitosi e grazie a loro il palmares della Debby sale a 158 medaglie ottenute ai Campionati Italiani di cui 79 Titoli Italiani. Peraltro molti dei nostri atleti hanno ottenuto dei risultati ‘bugiardi’ dato che per dei piccoli errori non sono riusciti ad ottenere il loro meritato risultato, ma il potenziale è evidente e nel giro di uno/due anni sbocceranno ed è certo che da certe sconfitte costruirà le vittorie del domani!”.