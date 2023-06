Nuovo record cittadino nella 4x400m

CIVITAVECCHIA – Tirreno Atletica Civitavecchia protagonista anche al Campionato regionale della cat junior-promesse- senior, con risultati in crescita per la categoria dai 18 anni in su.

Tante le prestazioni da sottolineare e tanti i progressi visti in pista e pedane. In evidenza la 4×400 assoluta con Feuli-Calbi-Vanzetti-Ubaldi, in 3’21”85 che, oltre a fregiarsi del titolo di campione regionale assoluto, riscrive la storia societaria e cittadina siglando il nuovo Miglior tempo in staffetta 4 per 1 giro e avvicinandosi sensibilmente al minimo di partecipazione al Challenge assoluto, evento che metterà in palio la maggior parte dei posti utili per gli Assoluti di Molfetta del 30 luglio, fino al raggiungimento dei ‘target number’ previsti.

Nelle gare individuali, centra il minimo dei tricolori cat Junior Matilde Patanè sui 3000msiepi, argento nella gara regionale che si ritaglia così una postazione allo “Zecchini” di Grosseto. Tra le Promesse, Riccardo Vanzetti in condizione ottima, è argento nei 400m e 800m e su entrambi sigla il PB con tempi di 50”19 e 1’57”11. Tra le staffette 4×100 assolute si ritaglia un posto di tutto rispetto la formazione con gli Allievi Augelli-Tarricone-Pronunzio-Cecchetti che è 5^ fra i senior in 44”86 e vola direttamente a Caorle ai campionati italiani di Cat.

Ai 200m, Maria Laura Nastasi è oro e il suo è solo l’ennesimo risultato positivo delle giornate dedicate agli over18 disputate a più riprese fra i campi di Roma, Tivoli e Colleferro

Tra i Master, Valter Michesi l’inossidabile è bronzo sui 5000m chiusi in 21’25” nella cat m70.