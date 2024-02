Mtb Santa Marinella: terzo posto finale di Claudio Albanese nella classifica del Trittico Laziale

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella ha già inanellato importanti piazzamenti nelle prime gare cross country della stagione 2024 in occasione delle prime due prove del Trittico Laziale che hanno avuto luogo a Viterbo e a Rocca Priora.

La squadra presieduta da Stefano Carnesecchi è tornata alla ribalta anche nella terza ed ultima prova che si è svolta a Nerola con un’altra serie di eccellenti piazzamenti. Tra i migliori in evidenza del sodalizio altolaziale Daniele Mancini e Claudio Albanese rispettivamente al quarto posto tra i master 4 e al quinto tra i master 7, bene anche Giuseppe Cherubini (10°M6), Federico Forti (14°M3) e Massimiliano Chiavacci (12°M5).

Gratificante risultato nella classifica finale di tutto il Trittico Laziale ad appannaggio di Claudio Albanese sul terzo gradino del podio tra i master 7, top-10 per Daniele Mancini (7°M4) e Giuseppe Cherubini (8°M6), nona posizione generale nella classifica a squadre.

Per le gare su strada nuovo impegno per Leonardo Ciarloni classificatosi al 35°posto assoluto e al secondo posto di fascia promozionale-1 in occasione del Trofeo Le Sorgenti, seconda prova del Giro della Ciociaria a tappe.