Mtb Santa Marinella quarta miglior squadra al campionato regionale CSI Lazio cross country

SANTA MARINELLA – Il Trittico Laziale è tornato a regalare buoni risultati alla Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che ha marcato la propria presenza nell’ultima prova disputata a Nerola.

Angelo Ciancarini ha regalato a sé stesso e al team altolaziale la vittoria nella categoria master 7, bene anche Lorenzo Borgi con il quinto posto tra i master 6.

Ad ottenere buoni piazzamenti anche Gabriele Faccenda (13°M2), Massimiliano Chiavacci (16°M4), Luca Frenguellotti (23°M4), Daniele Bagnoli (23°M5), Mauro Gori (9°M6) e Claudio Albanese (15°M6).

La cross country di Nerola era valevole anche come quinta ed ultima prova per il campionato regionale CSI Lazio a squadre che ha visto la Mtb Santa Marinella occupare la quarta posizione dietro il Team Bike Palombara Sabina, l’Aniene Bike Team e il GC Canino.

In Friuli Venezia Giulia ha avuto luogo la Ca’Neva Trophy Mtb a Stevenà nella quale la Mtb Santa Marinella ha avuto tra i partenti Michele Feltre (4°M7), Libero Ruggiero (5°M2) e Gianfranco Mariuzzo (10°M6).

Per la squadra presieduta da Stefano Carnesecchi obiettivo puntato il 2 maggio sulla Sei Ore dell’Ecologia a Viterbo per la validità di Campionato Nazionale Endurance CSI e prima prova dell’Endurance Tour, come occasione di mettersi alla prova in un evento che si preannuncia di altissimo livello tecnico.