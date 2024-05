Mtb Santa Marinella, domenica di grazia per lo stradista Pierluigi Stefanini a Fratta Todina

SANTA MARINELLA – Splende il sorriso sui volti degli atleti della Mtb Santa Marinella che hanno incrementato la serie di vittorie e di piazzamenti nell’ultima domenica di gare tra strada e mountain bike.

Lo stradista Pierluigi Stefanini si è preso la scena domenica scorsa a Fratta Todina, in Umbria, alla 18°edizione del Trofeo Il Presidente che ha portato a termine con il quarto posto assoluto di fascia over 50 e il primo posto di categoria master 6.

Per la mountain bike in due hanno preso parte alla Marathon del Parco dei Monti Lucretili. Non hanno lesinato impegno e tenacia sul percorso point to point Giuseppe Cherubini col quinto posto di categoria master 6 e anche Daniele Mancini che ha avuto il privilegio di cogliere il tredicesimo posto assoluto e il sesto di categoria master 4.

Nel complesso una bella soddisfazione per tutto l’entourage santamarinellese del presidente Stefano Carnesecchi che ringrazia uno ad uno tutti gli atleti che, ogni domenica, dimostrano una competitività non indifferente tra le corse su strada e quelle fuoristrada.