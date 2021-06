Mtb Santa Marinella col vento in poppa su più fronti

SANTA MARINELLA – In gran forma gli atleti della Mtb Santa Marinella che hanno fatto il pieno di risultati tra il 30 maggio e il 2 giugno in più gare e in diverse zone d’Italia.

Alla Marathon dei Monti Lucretili a Palombara Sabina, la vittoria assoluta di Ludovico Cristini nel percorso point to point ha contribuito ad incrementare il bottino del team santamarinellese con le altre belle performances di Gianluca Marinucci (2°M5) e Giuseppe Cherubini (4°M6) sempre nella point to point mentre a mettersi in evidenza nella marathon sono stati Angelo Ciancarini (2°M7), Lorenzo Borgi (4°M6), Gianluca Piermattei (7°M5) e Diego Salerni (19°M5).

A Torreano, in Friuli Venezia Giulia, hanno marcato la propria presenza alla Valchiarò XC Bike Race Michele Feltre al secondo posto tra i master 7 mentre Gianfranco Mariuzzo tra i master 6 non è riuscito a concludere la gara a causa di una caduta che gli ha causato la rottura della bici.

Dalla Toscana un quarto posto tra le master donna 2 per Caterina Ameglio impegnata alla marathon Da Piazza a Piazza in quel di Prato mentre su strada l’unico rappresentante del team santamarinellese è stato Cristiano Mastropietro che ha concluso al 49°posto tra i veterani 1 la propria fatica alla Granfondo Città di Anagni.

Nella data del 2 giugno, invece, l’impegno primario del team si è focalizzato sullo svolgimento della Granfondo Mare&Monti dell’Etruria Meridionale al parco Aquafelix di Civitavecchia. Ludovico Cristini si è ripetuto su buoni livelli aggiudicandosi il 13°posto assoluto (settimo tra i master) ed anche il primato di categoria tra gli M1, buoni piazzamenti da Lorenzo Borgi (2°M6), Marco Becattini (8°M4), Diego Salerni (23°M5), Luca Frenguellotti (16°M5) e Daniele Bagnoli (24°M5), solo un ritiro per problemi meccanici per Marco Sabbatini, Emanuele Zena e Alessandro Costa.