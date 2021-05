Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: a Latisana trionfo di Mariuzzo alla Tiliment XC Cross River

SANTA MARINELLA – Una trasferta di grandi soddisfazioni quella che ha portato una sparuta rappresentanza della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini a partecipare alla Tiliment XC Cross River in Friuli Venezia Giulia.

Tra i 380 partecipanti sugli sterrati di Latisana, sono stati impegnati Gianfranco Mariuzzo (nella foto) e Michele Feltre.

Lo spettacolo non è mancato, grazie anche a un percorso che si è rivelato anche più impegnativo del solito ma dove Mariuzzo ha avuto le energie necessarie per agguantare il primo posto di categoria tra i master 6, non da meno il compagno di squadra Feltre che ha chiuso in seconda posizione la propria fatica nella gara riservata ai master 7.

Unico impegno su strada per Cristiano Mastropietro che ha preso parte alla Randonnèe di Morolo (valida come campionato nazionale per l’acquisizione del brevetto dell’Audax Randonneur Italia) dove ha coperto quasi per l’intera domenica un tracciato di 200 chilometri nell’intento di raggiungere un obbiettivo solamente in autosufficienza e con le proprie forze.