Medaglie e primati personali per i ragazzi della Tirreno Atletica ai Campionati regionalei

CIVITAVECCHIA – Lo Stadio Paolo Rosi è stato teatro del Campionato regionale cat ragazzi: titoli individuali per i giovanissimi U14 (divisi per anno 2010 e 2011); la squadra civitavecchiese ha impresso ancora una volta un segno positivo con Pb e podi.

2010 a medaglia con il bronzo di Lorenzo Aradis che termina i due giri e mezzo dei 1000m con il Pb di 3’02”62; Viola Riccetti è tra le 8 che si fregiano della medaglia regionale con il 4^ posto sui 300m corsi in 45”85; 1000m anche per Gaia Della Sorte con una sforbiciata al Pb che taglia il traguardo in 3’29”71.

I nuovi ingressi in casa Atletica Civitavecchia sono Lorenzo Maria Bocci che alla gara dei 300m passa sotto il fotofinish in 50” netti e Noemi e Rebecca La Grotteria sui 2000m di marcia che, oltre il risultato cronometrico più che soddisfacente con il tempo registrato in 12’58”35 e 13’55”14 è la partecipazione ad una disciplina dall’impatto impegnativo e di grande tecnica.

Nella classifica delle nate 2011, Sofia Biondi è doppia medaglia: un argento e un bronzo con gare praticamente in concomitanza di orario, con il vortex scagliato a 32,78m a 13 cm dal titolo regionale e con il PB sui 1000m portati a termine in 3’22”11.

“Nonostante la stagione stia volgendo al termine i nostri ragazzi sono arrivati a questo appuntamento in grande condizione siglando il loro personal best, segno questo di una consolidata maturità agonistica che li proietta con fiducia verso la nuova stagione” il commento del Presidente Claudio Ubaldi.

Scenario differente e categorie differenti ma stessa sostanza: 10km della Runday di Ladispoli incorona vincitrice Isabella Papa con il tempo di 38’51”, un risultato netto, mai in discussione insieme al bronzo (prima al traguardo tra le F35) di Silvia Nasso con il tempo di 40’33”.

Nella classifica maschile, Samuele Scifo (cat senior) è bronzo in 37’01”, ottavo nella classifica assoluta; Gioele Romiti è 6^ nella stessa cat con il crono di 37’48”. Andrea Benedetto è argento fra gli M55 in 39’53; nella lista delle F35 Elisabetta Araujo è seconda in 54’23 e Cristina Di Camillo nella classifica molto partecipata delle over 50 si piazza in 8^ posizione in 54’04.

Runday Ladispoli è anche 21km, la mezza maratona del litorale laziale vede la bella prova di Edoardo Nasti che con 1h25’01 coglie il 4° posto tra i senior.

“Grande prestazione di tutti, in una gara che ha visto alla partenza oltre 700 atleti pronti a darsi battaglia su un percorso pianeggiante reso ostico da una salita nella parte finale del tracciato”, conclude Ubaldi.

Fonte: Patrizia Rotolo