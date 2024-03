L’under 12 del Civitavecchia Rugby fa incetta di vittorie

CIVITAVECCHIA – Una domenica di grandi prestazioni e successi per l’under 12 del Civitavecchia Rugby. I piccoli guerrieri biancorossi erano di scena a Santa Marinella, in un raggruppamento di pari età laziali che si è svolto a partire dalle 10.

La “Festa del Rugby”, questo il nome della competizione, ha messo in mostra la coesione del gruppo civitavecchiese, che ha giocato in maniera combattiva, disputando delle prestazioni davvero all’altezza della situazione. Delle ottime prove che hanno consentito ai baby civitavecchiesi di vincere tutti gli incontri in programma.

Gli under 12 hanno seguito con attenzione e disciplina le direttive dello staff tecnico, assimilando le indicazioni più importanti, impartite durante allenamenti della settimana e utili ad affrontare nel migliore dei modi le gare. Anche domenica scorsa è stato mantenuto molto alto il livello del rugby civitavecchiese.