L’Old Rugby Civitavecchia pronto per l’European Festival 2022 a Verona

CIVITAVECCHIA – Appuntamento internazionale per l‘Old Rugby Civitavecchia, che dal 9 al 13 giugno a Verona, su iniziativa del Cangrandi Old Rugby Verona, prenderà parte all’European Grand Old Rugby Festival 2022, confrontandosi con tanti amici stranieri della palla ovale: l’Hamburger Rugby Club (Germania), il Tallin Kalev RFC (Estonia), il Glasgow Warriors Veterans Scozia), il San Gallo Rugby (Svizzera), il RF Reykjavi Rugby (Islanda), l’Amsterdam Rugby Club (Olanda).

Il primo festival europeo si è tenuto a Hertogenbosch, in Olanda, nel 1992, e da allora si è ripetuto ogni due anni con la sola interruzione nel 2020 a causa della pandemia.

Saranno quattro giorni di divertimento, amicizia e fratellanza, nello splendido spirito del gioco della Palla Ovale con un programma ricco entusiasmante!

“Siamo al gran completo ed i miei vecchietti sono stati tirati a lucido per questa importante manifestazione per il Rugby Old – afferma l’allenatore degli Old biancorossi Mauro Tronca – e siamo davvero contenti di essere riusciti a ripartire dopo due anni di stop forzato causa pandemia.”

Si riprende finalmente a giocare con lo spirito Old dove non sono importanti i risultati e le classifiche: quello che contraddistingue i tornei è proprio solo quello di fare a sportellate, divertirsi, ovviamente portare a casa qualche vittoria e un buon terzo tempo tra amici per chiacchierare delle botte prese o delle mete mancate.

Dopo le partite infatti avrà luogo, come da tradizione, l’immancabile terzo tempo aperto a chiunque ne abbia l’intenzione per bere e mangiare in compagnia dei giocatori, accompagnatori e sostenitori di tutte le squadre che interverranno.