Le Under 16 e 18 delle Fiammeoro/Crc ripartono

CIVITAVECCHIA – Con entusiasmo ed orgoglio parte la ripresa degli allenamenti per i giovani del CRC con il nuovo protocollo della F.I.R. col contatto.

Un impegno che dimostra che le società rugbistiche tornano in campo con accortezza e sicurezza per far giocare i ragazzi del Rugby. Si alleneranno per tornare al meglio psico-fisico oltre che atletico.

“Ci sarà da lavorare molto ma atleti, allenatori, preparatori e tutto lo staff lo faranno con dignità, fierezza e dedizione – commentano dalla dirigenza civitavecchiese – Il vero rugbista è colui, dopo aver lottato con un nemico ostico ‘un virus subdolo’ e dopo aver subito un duro placcaggio ‘fuori da ogni regola’, non si scompone ne piange, ma riparte ‘Restart’ con forza, slancio e vuol fare meta. Le Under 16 e 18 delle Fiamme Oro/Crc non fanno solo lo Sport ma sono rugbisty, basta la parola…”