Le Snipers CRT conquistano la finale scudetto

CIVITAVECCHIA – La formazione femminile della Cv Skating conquista l’accesso alla finale scudetto.

Le Snipers CRT hanno battuto sabato sera al PalaMercuri nella semifinale scudetto per 3-0 (2-0 il primo tempo) le Devil Girls Vicenza.

Le civitavecchiesi sono state fin da subito padrone nel gioco e hanno sbloccato la gara con una rete di Veronica Novelli, prima del raddoppio a fine primo tempo di Giannini in powerplay. Nella ripresa il Vicenza tenta il recupero forzando i ritmi ma nel finale la rete di Raia regala il definitivo 3-0 e la finale scudetto alle ragazze di coach Gavazzi.

“La squadra era carica – afferma il coach – e ha imposto il proprio gioco con pazienza attendendo come richiesto nei precedenti allenamenti il giusto momento per costruire i gol. Gol che sono arrivati rispettivamente in screen, tiro al volo e deviazione con Novelli, Giannini e Raia. Sono molto soddisfatta di come abbiamo giocato, ognuna ha dato il massimo e il gioco di squadra ha dato i suoi frutti, spero che le ragazze abbiano incamerato la lezione di dover necessariamente costruire i gol contro ottimi portieri come la Brisinello. Ora la Coppa ci darà una ulteriore prova in pista prima di contenderci lo scudetto”.

La finale tricolore si giocherà domenica 13 giugno alle ore 15 in quel di Verona, contro le campionesse in carica del Cus Verona Mastiff, vincitrici nell’altra semifinale per 2-0 contro i Draghi Torino.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Laura Giannini, Martina Mori, Sara Buzzi, Martina Succi, Mara Faravelli, Eleonora Raia. Allenatrice: Martina Gavazzi