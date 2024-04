L’Asd Tennis Tarquinia under 12 campione regionale del torneo italiano a squadre FITP Junior Program

TARQUINIA – La squadra under 12 categoria green dell’Asd Tennis Tarquinia campione regionale del torneo italiano a squadre FITP Junior Program. Il team composto da Tommaso Di Marcantonio, Filippo Bruni, Viola Elisei e Gioele Andreoli e capitanato dai maestri Stefano Profili e Alessio Palmini ha conquistato il gradino più alto il 7 aprile a Roma, al circolo Due Ponti Sporting Club. Nella giornata i tennisti tarquiniesi si sono alternati nei singoli maschili e femminile e nel doppio maschile, per giungere allo spareggio nella finale di doppio maschile, conquistando il titolo di campioni regionali. “I ragazzi sono approdati a Roma dopo le qualificazioni alla fase provinciale lo scorso febbraio a Viterbo – dichiarano dall’Asd Tennis Tarquinia -. Negli incontri hanno dimostrato solidità di gioco e testa battendo squadre blasonate romane come Eur, Circolo Nomentano, Due ponti Sporting Club e, in finale, i favoriti di Punta del Lago”. Le squadre, che hanno disputato la fase regionale, sono state 18, provenienti da tutto il Lazio