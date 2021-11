La Tirreno Atletica vola in tutto il Lazio

CIVITAVECCHIA – Stagione agonistica ancora nel vivo per la Tirreno Atletica Civitavecchia di scena a San Cesareo dove si corre il Campionato regionale di corsa su strada; in palio, oltre agli ambiti Trofei, l’ancora più ambita maglia di campione laziale. Una mattinata assolata e molto ventosa, percorso su strada con notevoli pendenze e partenza ed arrivo in pista per aumentare l’effetto competitivo delle volate conclusive verso il traguardo.

La Squadra biancoazzurra in netta evidenza: Leonardo Dolci è campione regionale nella categoria cadetti (2006-2007) sulla distanza di 3000m; Matteo Erriquez, all’esordio sulla distanza, contribuisce al 6° posto a squadre; argento e bronzo sono al collo di Myriam Tofi e Sara Pontani in buona compagnia col 4^ posto di Asia Bernardini e il 13^ di Gloria De Santis ed insieme conquistano uno storico successo del campionato di società cat Cadette sul percorso di 2000m.

Argento a squadre per la cat. Ragazze (2008-2009) allenate dal tecnico Massimo Dolci: 4^-5^ e 11^ posizione rispettivamente per Beatrice Pelliccione, Linda Graziosi e Annalisa De Fazi sulla distanza di 1500m.

Tra gli esordienti (2012) è Andrea Tavella a mettere dietro di sé i tanti bambini presenti, il gruppo allenato da Federico Orlando vede le ottime prove di Francesco Tofi e Francesco Leoncelli giunti al traguardo in 6^ e 10^ posizione, nella gara femminile notevole il 5^ posto per una generosa Sandra De Fazi e ancora EM10 (2011) ottimo ritorno alle gare per Ifa Di Gennaro che prende confidenza con la distanza del chilometro chiudendo con un incoraggiante 11^ posto.

I 4000m Assoluti portano il bellissimo argento di Isabella Papa mentre i 5000m maschili vedono le belle prestazioni del gruppo Allievi (2005) con Daniele Mellini e Gioele Romiti e del gruppo Assoluto con Marco Borghini (2000) 7^, Felice Tofi (M45) 9^, Stefano Braccini (2003) 10^ e Giulio Braccini (M50) 15^.

Queste le parole del tecnico e Presidente Claudio Ubaldi: ”Entriamo nell’albo d’oro del campionato regionale di corsa su strada, con la vittoria nella categoria cadette del nostro DREAM TEAM ma c’è da sottolineare la grande prova di tutta la squadra che conquista anche il secondo posto sia nella categoria Ragazze, sia nella combinata femminile (RF + CF) e sia nella combinata femminile e maschile insieme. Emotivamente coinvolgente poi la splendida vittoria per Leonardo Dolci che piega, con una volata caparbia, l’avversario Reatino, l’unico a resistere ai continui cambi di ritmo del nostro atleta sui saliscendi del percorso”.

Una 20^ edizione ben strutturata che ha visto la partecipazione delle squadre più forti del panorama atletico laziale ed una organizzazione precisa e puntuale.

Altri scenari trionfanti per i civitavecchiesi: ottima l’affermazione, nella 10 km sulle strade di Ladispoli, del portacolori biancoazzurro Andrea Azzarelli che, con una gara regolare ed incisiva conquista il gradino più alto del podio. Silvia Nasso, sempre più convincente ed a suo agio sulla distanza, si deve accontentare del secondo gradino confortato da un positivo riscontro cronometrico.

A Roma il grande evento sui 10Km e sulla 21Km, valevole come Campionato italiano assoluto di mezza maratona, come starter di eccezione il Presidente Federale Stefano Mei e un percorso magico per le vie della Roma imperiale, tra i 2500 runner, presenti i colori civitavecchiesi con Daniele Michesi che conclude la prova in 1h28’47” sulla mezza e con Valter Michesi che vince la cat M65 in 40’08 sulla distanza di 10km

