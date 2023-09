La rosa di Serie A Maschile del Rugby Civitavecchia per la nuova stagione 2023-2024

CIVITAVECCHIA – Manca poco all’inizio del campionato nazionale maschile di serie A e la rosa del Rugby Civitavecchia 2023-2024 è ormai completa.

La squadra biancorossa, che sarà condotta dal Responsabile Tecnico Ambrogio Bona, coadiuvato dal vice ed allenatore dei trequarti Damiano Lo Greco e dagli Ass. All. Mauro Tronca, Stefano D’Angelo, Alessio Moretti, vede tanti nuovi innesti.

Tanti i nuovi arrivi che fortificano la squadra arrivati da altri Club: Alegiani Jason, Bollo Felipe, Catelnuovo Luca, Dinatale David, Duca Gianmarco, Nicita Alberto, Santoro Yuma, Vella Andrea, sono pronti a mettersi a disposizione della squadra con l’energia e l’entusiasmo che li contraddistingue. Lo staff tecnico si dichiara soddisfatto dell’intera rosa che avrà a disposizione: “La rosa è un po’ cambiata rispetto alla scorsa stagione. Sono stati confermati i giocatori storici del Rugby Civitavecchia così come quelli che lo scorso anno erano in forza inoltre sono stati inseriti alcuni giovani. Sono cambiate un po’ le figure che arrivavano da fuori, puntando sempre su ragazzi giovani che possano portare avanti con noi il progetto dei prossimi anni. Non facciamo promesse, ma siamo convinti che lavorando con determinazione e con la passione che ci anima, siamo ottimisti e pronti ad un gran lavoro per cercare di fare sempre qualcosa di buono, partita dopo partita”.

In attesa del primo appuntamento di campionato che si terrà a Roma allo Stadio del Rugby di Corviale, il prossimo 8 ottobre alle ore 15,30, quando il Rugby Civitavecchia incontrerà i coriacei e volitivi ragazzi dell’Arvalia Villa Pamphili, prosegue così lo staff ” l’otto di Ottobre sarà un weekend ricco di appuntamenti molto importanti per verificare il lavoro svolto nella prestagione, i ragazzi scenderanno in campo per la verifica iniziale di campionato”.

Il Roster Seniores Biancorosso è reduce di una forte preparazione fisico-atletica-tecnica e tutto il gruppo ha risposto positivamente alle indicazioni ed allo stimolo posto. “Chiamiamo a raccolta in trasferta, per la prima di campionato, i nostri tifosi – continua lo staff – da sempre il nostro sedicesimo uomo in campo per sostenerci come ha sempre fatto, non mancate!!!”

Il Roster del Rugby Civitavecchia 2023-2024