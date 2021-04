La Margutta Civitalad pronta per i play-off, Pergolesi: “Aprile mese decisivo”

CIVITAVECCHIA – Tempo di iniziali bilanci per la Margutta Civitalad dopo la prima parte di stagione in B2, vissuta come tutti sotto l’incudine della pandemia Covid.

“Siamo abbastanza soddisfatti del girone di play off che stiamo per affrontare – afferma la Presidente Marina Pergolesi – Nella parte iniziale del campionato Siamo stati penalizzati avendo affrontato il Grosseto, squadra che farà certamente bene nei prossimi step, e da tre trasferte consecutive. Però la squadra si sta comportando molto bene. Sia le ragazze che lo staff tecnico sono molto motivati. Aprile sarà un mese importante. Senza dimenticare che il progetto Margutta Civitalad è un progetto biennale con l’obiettivo di creare una squadra di riferimento per il territorio e per le eccellenze del territorio”.