La Lazio Rugby 1927 vince al Moretti Della Marta con il Rugby Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – La Lazio Rugby 1927 vince contro il Rugby Civitavecchia per 68 a 14, con la giusta intensità, con gran lucidità, con maggior tecnica e con un ottima gestione della partita da parte dei biancocelesti, oggi in tenuta gialla…

La Lazio sbagliando quasi niente in attacco e ancora di meno in difesa, con un gioco perfetto di squadra ha messo in difficoltà l’attacco e la difesa biancorossa sin dai primi minuti di gioco ed arrivando con ben dieci mete a fine partita di cui nove trasformate mettendo così in cassaforte altri cinque punti.

Il Civitavecchia ha subito il gioco avversario di alto livello, ha cercato di contrastare la velocità ed i cambi di gioco dell’avversario ma troppa la differenza, inoltre giocava con sette titolari in meno perché infortunati.

Da segnalare che i biancorossi in formazione della linea super verde con ben 3 ragazzi del 2005 e 2 del 2004 oltre gli altri giovani che per la prima volta hanno esordito per la prima volta nella serie A di Rugby campionato 2023 – 2024.

C’è da dire che il Civitavecchia dopo un primo tempo che lo vedeva con un punteggio in perdita di 42 a 0 riusciva nel secondo a trovare alcune buone giocate in cui è andato in meta per due volte con una formazione come la Lazio che non molla mai e che sino all’ottantesimo di ogni partita non vuole dare neanche un minimo di spazio all’avversario.

Tanto lavoro ci sarà da fare per lo staff tecnico per trovare, ribadire, provare i focus dove maggiormente i biancorossi sono mancati e rafforzare invece i punti espressi di un gioco valido.

La prossima settimana ci sarà un turno di riposo dopodichè il 10 dicembre altro importante scontro nell’erba del Moretti Della Marta:

“ Rugby Civitavecchia vs Isweb Avezzano”