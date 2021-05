La Debby Roller Team conquista anche il Campionato Regionale su strada 2021

LADISPOLI – Dopo aver conquistato il titolo regionale su pista la scorsa settimana a Ladispoli, la Debby Roller Team si riconferma anche al Campionato Regionale su strada che si è svolto domenica 16 Maggio allo stadio delle Tre Fontane a Roma-Eur, conquistando l’ottavo titolo regionale assoluto nella sua storia.

Ben 13 i titoli regionali individuali per la Debby, rispettivamente: nella categoria Giovanissima (8-9 anni) con Valeria Princigalli, nella categoria Esordienti (10-11 anni) con Novella Cozzolino, nella categoria Ragazze 12 (12 anni) con Sofia De Amicis, nella categoria Ragazze (13-14 anni) con Elisa Folli, nella categoria Ragazzi (13-14 anni) per Francesco Marchetti, nella categoria Allievi (15-16 anni) con Davide Gentili e Cristiano Navarra, nella categoria assoluta Seniores (dai 19 in su) con Stefano Mareschi, nella categoria Master over 40 con Giulio Gallinelli che si è imposto ancora una volta contro tutti i Master di tutte le età, nella categoria Master over 60 con Paolo Pasquini.

Sono stati poi 11 i podi tra argento e bronzo rispettivamente: 1 argento nella categoria Giovanissima per Cristina Pilli, 1 argento nella categoria Giovanissimi per Leonardo Tatulli, nella categoria Esordienti 1 argento per Alice Zorzi ed 1 bronzo per Alice Beck, nella categoria Ragazze 2 bronzi per Chiara Cavalli, 1 argento nella categoria Ragazzi per Francesco Marchetti, nella categoria Allievi 1 argento nei mt 3000 a punti per Davide Gentili e 1 argento per Cristiano Navarra nei mt 300 sprint, 1 argento nella categoria Master over 30 per Arianna Tofani, inoltre un grande argento nella nuova gara Team Sprint (staffetta a 2) conquistato dalle due ragazze Chiara Cavalli e Giulia Michettoni.

Grande soddisfazione al termine della competizione per il tecnico Valentina Manca ed il Direttore tecnico Andrea Farris.

Per gli atleti della Debby Roller Team ora allenamento di rifinitura per gli Internazionali d’Italia Open che si terranno a L’Aquila dal 21 al 23 Maggio, dopodiché stagione proiettata per l’atteso Campionato Italiano, l’esame più duro per tutti gli atleti di alto livello.