Il Rugby Civitavecchia sfata il tabù trasferta: Livorno battuto 32-31

CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia sfata il tabù trasferta, andandosi ad imporre sul campo del Livorno per 32-31 al termine di un match al cardiopalma, con il punteggio in bilico fino alla fine.

Qualche errore del Civitavecchia e qualche cartellino giallo di troppo, molto contestato dai biancorossi, hanno messo in salita la partita per il team di coach Tronca ma che alla fine il coraggio, la grinta e la forza hanno prevalso ed hanno dato ragione al CRC, tornato a casa con il massimo punteggio, avendo oltre che vinto, realizzato quattro mete (Adam, Nstasi, Bianco e Render) e quindi cinque punti.

La partita è iniziata con una meta trasformata del CRC, poi il Livorno ha reagito con due mete consecutive, e poi così di seguito sempre con risultato in favore dell’una o l’altra squadra. Insomma un testa a testa fino alla fine come dimostra il risultato finale.

Così il Presidente del CRC Andrea D’Angelo: “Sono contento, sono soddisfatto, nonostante avevamo una squadra organizzata e titolata come il Livorno Rugby, siamo riusciti a portare a casa punteggio pieno. Abbiamo avuto un arbitraggio decisamente molto discutibile con decisioni davvero incomprensibili, due cartellini gialli. Una partita dalle mille emozioni. Abbiamo vinto con l’ultima azione del secondo tempo con la trasformazione di Facundo dopo meta di Render. Un solo punto di differenza fatto con la partita già terminata nel cronometro, una partita tesa dal primo all’ultimo minuto”.

Domenica prossima un turno di riposo, poi incontro con il Prato, una delle corrazzate del girone, partita che sarà giocata al Moretti Della Marta.

“Il Civitavecchia dovrà giocare al meglio per dare del filo da torcere al Prato, sarà difficile inserire nella classifica punti ma metteremo tutta la grinta e la determinazione anche per il fattore campo dove hanno abbiamo sempre una marcia in più”, conclude D’Angelo.