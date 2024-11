Il Rugby Civitavecchia scende in campo domenica con il lutto al braccio

CIVITAVECCHIA – Domenica 1 dicembre sarà una giornata giocata con il lutto al braccio oltre che nel cuore per l’improvvisa scomparsa di Amar Kudin tallonatore del roster civitavecchiese.

Amar giocatore del club biancorosso, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La sua passione, la sua energia e la dedizione con cui trasmetteva i valori dello sport e del lavoro di squadra sono stati un esempio indelebile.

Domenica al Campo Sportivo Villaggio del Rugby a Napoli i ragazzi di De Nisi affronteranno il Rugby Napoli Afragola.

Una classifica, quella del Napoli, in difficoltà essendo penultimi con sei punti di vantaggio sull’ultima inchiodata a zero punti il Villa Pamphili.

Il Civitavecchia nonostante l’ultima sconfitta cocente con il Livorno occupa la quarta posizione con 16 punti.

Una trasferta dove il roster laziale vuole vincere per continuare l’ottimo cammino percorso fino all’ultima partita giocata , ma vedrà di fronte i campani affamati di punti e bel gioco.

Parola all’head coach Umberto De Nisi del Rugby Civitavecchia:

“In questo momento preferirei non parlare ma scendere in campo insieme ai ragazzi. Detto questo affrontiamo Napoli come se fosse una finale. Su un campo difficile con una squadra che fino ad oggi ha fatto sempre ottime prestazioni in casa. Noi siamo feriti terribilmente doloranti per tutto quello che è accaduto ma credo che non bisogna aggiungere altre Parole.

Un ringraziamento ad Amar per averci dato la possibilità di viverlo.

“Ciao Gigante Buono ”