Il Rugby Civitavecchia incontra i ragazzi dell’ “Istituto di Istruzione Superiore Statale Guglielmo Marconi”

CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia ha aperto le porte agli alunni del liceo sportivo ed informatico delle Classi 1B e 1C informatico, 1 e 2 liceo sportivo e 2 C informatico del Campo Moretti Della Marta.

L’attività sportiva è una componente fondamentale della proposta del Sociale, non solo per i benefici a livello fisico, ma soprattutto per il suo valore umano e formativo: aiuta a scoprire e sviluppare i propri talenti, oltre che promuovere le competenze sociali e i valori personali.

Sotto l’attenta supervisione degli allenatori, educatori, preparatori atletici e giocatori del Rugby Civitavecchia, gli alunni del Marconi di Civitavecchia, accompagnati dai Proff. Pieroni Cristiana, Cenciarini Paola, Muneroni Maurizio, hanno imparato, il Sociale affiancando la preparazione didattica alla proposta atletica qualificata.

E’ stata una occasione per tutti gli studenti per poter apprezzare dal vivo uno sport di alto livello, il Rugby, che richiede e mette in mostra forza, tenacia, disciplina e gioco di squadra, offrendo al contempo l’opportunità di ammirare importanti gesti atletici, frutto di un intenso lavoro svolto.

A tutti gli studenti è stato offerto di potersi iscrivere a titolo gratuito al club biancorosso per l’attività sportiva del Rugby per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2024