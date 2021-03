Il Minirugby del CRC riparte con gli allenamenti

CIVITAVECCHIA – Le Under 6-8-10-12-14 del CRC si ritroveranno al campo Moretti Della Marta con gli attesissimi allenamenti secondo i protocolli della Federazione Italiana Rugby.

“Gli educatori, gli allenatori, i genitori, lo staff intero del Rugby Civitavecchia sono un punto fondamentale, accompagnano nella ripartenza i piccoli atleti nel percorso formativo articolato e completo – si legge in una nota societaria – Seppur in questi momenti difficili i nostri minirugbisti sono introdotti al gioco di squadra, senza contatto come da disposizione sanitaria , che nonostante tutto, facilita la capacità di socializzare e l’integrazione nel gruppo consentendo di esprimersi spontaneamente nel rispetto degli altri (compagni, educatori, allenatori, genitori), facilita l’apprendimento dei motori di base e delle capacità coordinative. Il nostro staff tecnico e tutti gli operatori, lavorano per rendere possibile la ripresa degli allenamenti a tutte le categorie del Minirugby del CRC in totale sicurezza e tutti i nostri tecnici hanno ricevuto istruzioni sui comportamenti corretti da tenere per permettere a tutti i nostri minicampioni di crescere e vivere serenamente i momenti di sport del Rugby Civitavecchia. Se in questi mesi tanti aspetti sono cambiati rimangono saldi i nostri obiettivi sportivi: formare atleti e crescere uomini e donne rispettosi delle regole. La disciplina e i valori del rugby sono prioritari: rispetto per sé e gli altri, generosità e fiducia verso i compagni. La lealtà è parte essenziale del gioco. Un mix di divertimento e formazione lontano da esasperazioni competitive. Questo momento dobbiamo considerarlo così. Come il punto di ripartenza da cui s’incammina, chi comporrà la società di domani”.