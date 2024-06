Il DLF Civitavecchia Calcio vince il Memorial in ricordo di Valentino Pambianco

CIVITAVECCHIA – Va al DLF Civitavecchia Calcio il Memorial in ricordo di Valentino Pambianco. Andato in scena al Galli di Cerveteri in questa settimana e concluso oggi, è nato a ricordo di una figura storica del palinsesto calcistico della nostra regione. Valentino Pambianco è stato calciatore prima e allenatore poi dello stesso Cerveteri, fino ad essere negli ultimi anni il custode dello stadio Galli.

Nella manifestazione calcistica i 2009 del DFL, con l’aggiunta nella rosa di qualche 2010, oltre al Torneo si sono aggiudicati anche il premio come miglior portiere e giocatore, andati rispettivamente a Alessandro Carta e Carlo Insolera.

La vittoria finale è arrivata dopo che i biancoverdi hanno battuto la squadra Èlite G. Castello e il S. Marinella poi nelle gare eliminatorie, per aggiudicarsi la finale contro i padroni di casa ai rigori. Andati ad oltranza dopo l’uno a uno dei tempi regolamentari, la rete porta la firma di Insolera, i biancoverdi hanno prevalso dagli undici metri grazie alla parata di Carta e al rigore successivo segnato ancora da Insolera.