Il Civitavecchia Volley riparte alla grande: confermato il tecnico Simone Rubini

CIVITAVECCHIA – Definite le linee guida, gli organici ed il progetto tecnico sportivo della società rossonera ancora più concentrato e centrato sul settore giovanile e sulla “qualità” da sempre fulcro dell’attività Civitavecchia Volley.

“La prossima stagione sarà molto importante – commenta il DS Cristiano Cesarini – insieme a Simone Rubini affronteremo il campionato di eccellenza regionale under 15 femminile con lo stesso organico della scorsa stagione che si era brillantemente posizionato al secondo posto nell’eccellenza under 14 regionale, salvo eventuali innesti che dovessero provenire dalla Volley Academy, realtà locale con la quale stiamo dialogando. Affronteremo inoltre l’under 17 femminile con l’obiettivo di vincere il titolo provinciale e arrivare nelle prima 6-8 posizioni del tabellone regionale e conquistare il diritto all’eccellenza per la prossima stagione anche in questa categoria. Riguardo le collaborazioni tecniche sul territorio, mentre ritengo possibile un avvicinamento alla società Volley Academy, al momento non abbiamo avuto alcun contatto con la società Asp Civitavecchia con la quale è necessario prima di potersi sedere a qualunque tavolo di lavoro, chiarire e sanare i rapporti e le pendenze della scorsa stagione che ci ha visto collaborare fino al giorno 27 maggio quando i loro vertici ci hanno comunicato che l’Asp usciva dal Consorzio Litorale In Volley”.

La conferma della collaborazione con Simone Rubini tecnico molto preparato che continuerà il suo percorso anche con la blasonatissima società di serie A Pallavolo Zambelli Orvieto, è un importante tassello del progetto che la società ha predisposto per i suoi atleti.