Hockey in line, una vittoria e una sconfitta per gli Snipers under 18 e di serie C

CIVITAVECCHIA – Non solo piccini e femminile in campo nello scorso weekend al PalaMercuri. Per i colori della Cv Skating sono scesi in campo anche i ragazzi dell’under 18 elite, targati CRT, e la seconda formazione senior, targata VR3.

I giovani dell’under 18 “CRT” (nella foto), campioni d’Italia in carica, hanno sconfitto per 4-2 il Velletri (3-1 il primo tempo) grazie alla tripletta di Mandolfo e alla rete di Padovan. Nerazzurri sempre avanti nel punteggio ma ancora con qualcosa da registrare sul piano del gioco.

Il tecnico Martina Gavazzi dichiara: “Arrivano i prime tre punti al termine di una partita tirata in cui i nostri avversari non hanno mai smesso di combattere. Siamo sicuramente contenti dei tre punti ma non totalmente del gioco espresso consapevoli che possiamo costruire più di così. Confido che partita dopo partita riusciremo ad esprimerci meglio per arrivare pronti alle fasi finali”.

Viene sconfitta invece dai Flying Donkeys Empoli la formazione di serie C VR3: al PalaMercuri i toscani passano per 7-2 dopo che il primo tempo si era chiuso 3-2. Avanti due volte nel primo tempo con Stefani, i civitavecchiesi vengono raggiunti e poi superati dai più esperti avversari.

“La formazione di serie C è un bellissimo cantiere per far crescere i giocatori del futuro – afferma il presidente Valentini – contro Empoli si sono visti molti miglioramenti ed un’ottima prestazione di tutti. Alla fine ha prevalso la maggiore esperienza e la classe di alcuni loro elementi, ma i nostri progressi sono netti ed evidenti”