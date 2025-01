Hockey in line, troppo forti gli Snipers TECNOALT per la serie C

CIVITAVECCHIA – Troppo forti gli Snipers TECNOALT per il girone D di serie C. Sabato sera e domenica mattina al PalaMercuri sono arrivate altre due nette vittorie, rispettivamente per 20-1 contro i Castelli Romani e per 11-0 contro i Pattinatori Sambenedettesi.

In attesa del derby tutto in famiglia di venerdì, i TECNOALT rimangono a punteggio pieno e con solo goleade all’attivo.

“Sappiamo che le sfide più intense arriveranno nella seconda parte della stagione – afferma il presidente/allenatore Valentini – ma sono molto contento di come i ragazzi stanno reagendo a questa situazione. In allenamento l’intensità è sempre alta, così come in partita. Sappiamo di avere una marcia in più ma riusciamo a “stare sul pezzo” in ogni gara e a confermare di volta in volta i nostri favori del pronostico. Non possiamo che continuare a lavorare duramente, per essere pronti per le fasi calde della stagione”.

Esordio con assist per il nuovo acquisto Nicolò Esposito: “Nicolò ha fortemente voluto essere uno Snipers – afferma Valentini – e non potevamo rimanere sordi a così tanta positiva insistenza. E’ un giocatore dalle qualità indiscusse, avrà bisogno di tempo per passare dalle lame del ghiaccio alle rotelle dell’in line ma potrà sicuramente tornarci utile. E’ un giocatore che già conosce bene la nostra realtà e pronto a calarsi in essa”.

I presenti dei TECNOALT: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Nicolò Esposito, Francesco Taglioni, Emanuele Scotti, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele e Davide Ceccotti, Marco Stefani, Alessio Galli. Allenatore: Riccardo Valentini