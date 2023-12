Hockey in line: Snipers TECNOALT ancora sconfitti

CIVITAVECCHIA – Stagione quanto mai sfortunata per gli Snipers TECNOALT che impegnati nella seconda giornata del primo ritorno del campionato nazionale di serie B, cedono al PalaMercuri ai Bad Boars Viareggio per 4-2 dopo i tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 e che i supplementari non avevano visto le reti gonfiarsi.

Il Viareggio arriva al PalaMercuri con diverse assenze ed i TECNOALT impostano da subito il proprio ritmo, chiudendo gli avversari nella propria metà campo. Nonostante un vero e proprio assedio, il fortino toscano regge ed anzi, sono proprio loro a passare in vantaggio a 10′ dalla fine grazie all’unico powerplay ricevuto. I civitavecchiesi però non demordono ed è Stefani a siglare il pari con una rete dalla lunga di distanza, approfittando di una schermatura del portiere. I supplementari si aprono con il brivido: una penalità minore inflitta a De Fazi costringe per 2′ i TECNOALT con l’uomo in meno ma Novelli e Mercuri aiutano Pompanin a non capitolare. Poi la lotteria dei rigori dove i toscani segnano tre reti su tre e si aggiudicano l’incontro.

“Dal punto di vista della prestazione non ho molto da recriminare ai ragazzi – afferma il presidente Valentini, per l’occasione anche coach – abbiamo dominato, abbiamo pattinato, abbiamo messo in campo intensità. E’ evidente che dobbiamo lavorare sul concretizzare le azioni da gol: siamo troppo poco cinici sotto porta e facciamo pochissimi gol. Se non si segna non si vince, c’è poco da fare. Ho fatto comunque i miei complimenti ai ragazzi: sono stati disciplinati e determinati, ci è mancata anche un pizzico di fortuna”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Manlio Mandolfo, Luca Tranquilli, Alessandro De Fazi, Marco Stefani, Michelangelo Tranquilli, Elia Tranquilli, Ravi Mercuri, Manuel Fabrizi, Gianmarco Novelli, Alessio Galli, Alfonso Jerez. Allenatore: Riccardo Valentini