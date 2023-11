Hockey in line: serie C e under 14 vincono in trasferta

CIVITAVECCHIA – Doppia vittoria per la Cv Skating impegnata in terra pugliese domenica per le gare di campionato della serie C e dell’under 14.

Dopo il lungo viaggio il pre-partita è da incubo: proprio mentre gli atleti si stanno cambiando, i vigili del fuoco ordinano l’evacuazione del palazzetto dello sport di Molfetta per danni alla struttura causati dal maltempo straordinario abbatuttosi in città nella notte.

La situazione si risolve con lo spostamento della gara nel palazzetto di Giovinazzo.

Lo sport torna protagonista e i giocatori possono scendere in campo.

Gli Snipers VR3 vincono anche la seconda gara del campionato di serie C per 6-2 contro il Rollin Skate Bari. Tripletta per Bernardo Meconi, primi gol in senior per Manuel Carannante e Mattia Cesarini e apertura di gol di giornata firmata da Alessandro Bruzzese. Proprio Bruzzese commenta così il successo: “Siamo stati bravi a rimanere concentrati ed iniziare la partita nel modo giusto nonostante il caotico pre-partita – afferma l’attaccante maglia #29 – la squadra ha girato bene e sono contento della prestazione di tutti. Un plauso particolare va a Ruggero Meconi che si è molto ben disimpegnato nel ruolo di portiere, pur non essendo questo il suo ruolo. Siamo contenti per i 3 punti, ora guardiamo alle prossime partite”.

I presenti: Ruggero Meconi, Bernardo Meconi, Alessandro Bruzzese, Mattia Cesarini, Manuel Carannante, Samuele D’Angelo, Vanessa Moretti, Desirè Capodimonte. Allenatrice: Martina Gavazzi.

A seguire in campo i piccoli dell’under 14 che iniziano con il piede giusto il proprio campionato nonostante la lunga trasferta: gli Snipers Pizza a Volontà vincono con un roboante 8-0 sui pari età del Bari.

Questi i giocatori in campo: Stefano Travaglione, Chiara De Meo (2), Simone De Meo (3), Duc Tam Bernini (3), Michael Cacciatori, Ivano Martinelli, Suami Tofi, Desirè Capodimonte, Vanessa Moretti, Ludovica Giancola. Allenatrice: Martina Gavazzi