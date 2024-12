Hockey in line, serie C: avanti a spron battuto le due formazioni civitavecchiesi TECNOALT e VR3

CIVITAVECCHIA – Continua senza intoppi il percorso in campionato delle due formazioni senior di hockey in line della Cv Skating.

Ospite del weekend il Bari che ha giocato dapprima al venerdi sera contro gli Snipers VR3, la seconda formazione senior civitavecchiese (8-4 per i VR3 il punteggio finale) e poi contro gli Snipers TECNOALT che hanno avuto vita facile nella vittoria per 18-0 finale.

“Sono contento soprattutto per la nostra seconda squadra – spiega il presidente – allenatore Riccardo Valentini – perchè se la prima squadra ha un livello tecnico davvero fuori categoria, e quindi in questa prima fase non mi aspetto sorprese, per la nostra seconda squadra stanno arrivando buone prestazioni e buone indicazioni da tutto il roster, anche dai giovanissimi. Entrambe le formazioni rimangono a punteggio pieno ed in entrambi i team, sta venendo usato il roster in tutta la sua interezza”