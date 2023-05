Hockey in line, gli Snipers TECNOALT puntano la finale promozione

CIVITAVECCHIA – Si gioca domani alle ore 20 al PalaMercuri gara 2 della semifinale promozione in serie A di hockey in line. La serie, al meglio delle 3 gare, è iniziata con il piede giusto per i civitavecchiesi bravi ad imporsi per 5-1 sulla difficilissima pista dei propri avversari, i Bad Boars Viareggio.

In caso di vittoria dei TECNOALT, la semifinale sarà chiusa. In caso di vittoria dei toscani, la bella si giocherà sempre al PalaMercuri, domenica 21 maggio alle ore 10.30.

In formazione assente Marco Stefani, che ha concluso il suo campionato anzitempo a causa di un brutto incidente che lo terrà lontano dai pattini per qualche mese.

“Vogliamo la finale, inutile nasconderci – afferma il presidente Riccardo Valentini – e sappiamo che è alla nostra portata. Questo ovviamente non vuol dire che sarà facile, anzi. Gli incontri che abbiamo disputato quest’anno con Viareggio, in campionato e Coppa Italia, sono sempre stati molto equilibrati e decisi tutti da piccoli dettagli. Ci aspettiamo quindi anche una gara 2 estremamente difficile e complicata, con i toscani che venderanno cara la pelle per non uscire dal campionato. Speriamo nella spinta dal pubblico, vera e propria nostra arma in più in questa stagione”.

Rinviata invece gara 2 dell’altra semifinale fra Legnaro e Forlì, a causa dell’alluvione che si è abbattuta sulla Romagna.