Hockey in line femminile, Snipers CRT all’assalto della Coppa Italia

CIVITAVECCHIA – Domenica alle ore 12 in quel di Padova nuovo assalto alla finale di Coppa Italia femminile per le Sniperine CRT. Le ragazze di coach Gavazzi tenteranno la vendetta sportiva sul Hc Milano che nelle ultime tre sfide importanti ha sempre avuto la meglio.

La Cv Skating arriva alla finale in un buon momento di forma, da prima in classifica e con il roster quasi al completo.

“Le finali sono sempre gare da 50 e 50 – afferma il presidente Valentini – e per questo è impossibile fare un pronostico. Milano nelle partite che contano schiera sempre roster di altissimo livello ma noi arriviamo con una forma decisamente migliore rispetto alla Supercoppa Italiana e le ragazze sono pronte a lasciare tutto in pista. Vogliamo tornare ad alzare un trofeo”.