Hockey in line, doppia medaglia di bronzo per l’Italia alla prima settimana degli Europei di Charleroi

CIVITAVECCHIA – Si chiude con una doppia medaglia di bronzo la prima settimana di Europei di hockey in line, in corso di svolgimento in Belgio, precisamente a Charleroi.

In senior femminile, dove si è registrata la nutrita truppa Cv Skating composta da Eugenia Pompanin, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Federica Ercolani, Laura Giannini e Veronica Novelli, insignita anche dei gradi di capitano, è arrivato un terzo posto dopo la sconfitta in finalina contro la Namibia che però partecipava alla competizione da fuori classifica.

In precedenza le azzurre erano state eliminate in semifinale dalla Spagna.

In junior maschile esordio con gol per Manlio Mandolfo che nelle sue prime due partite internazionali è andato entrambe le volte a segno contro Belgio e Germania. L’Italia under 19 è stata poi eliminata in semifinale dalla Francia ed ha vinto la finalina contro la Slovacchia.

“Siamo orgogliosi di quanto fatto dai nostri ragazzi/e – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè oltre a ben disimpegnarsi in campo hanno dimostrato di essere brave persone al di fuori. Per l’Italia sono arrivati due terzi posti, al termine di una competizione agguerrita ed equilibrata. Si tratta sicuramente di una magnifica esperienza per tutti loro che siamo felici abbiano potuto vivere e che riporteranno senz’altro nel loro club di appartenenza”