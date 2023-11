Hockey in line, Cv Skating in campo domenica contro Vicenza

CIVITAVECCHIA – Impegno ad orario inconsueto per gli Snipers TECNOALT, formazione impegnata nel campionato nazionale di serie B.

Domenica mattina alle 11, al PalaMercuri, i civitavecchiesi affronteranno il fortissimo Hockey Vicenza, team nato dalle ceneri del Vicenza che solamente pochi mesi fa vinceva lo scudetto italiano. Un team quindi nato per vincere e ricostruito intorno ad uno dei talenti maggiori del panorama italiano, Tobia Vendrame, premiato anche come miglior giocatore ai Mondiali di Roccaraso del 2021.

“Il Vicenza è un’anomalia per un campionato di serie B – afferma il presidente Valentini – perchè costruito per vincere e con un budget neanche lontanamente immaginabile per noi. Hanno una prima linea che solamente pochi mesi fa ha vinto lo scudetto sconfiggendo mostri sacri come quelli di Milano, sappiamo quindi che sarà una gara estremamente dura ma proprio per questo anche una sfida estremamente interessante. I ragazzi si stanno allenando benissimo, i ritmi in allenamento sono intensi e la squadra darà il 100% per rendere la vita difficile ai berici”.

A seguire, domenica alle ore 13, sempre al PalaMercuri, primo impegno stagionale anche per la formazione di serie C, targata VR3. Avversario di giornata i Pattinatori Sambenedettesi.

“La seconda squadra è un progetto nel quale crediamo molto per dare ampio spazio a tutti i nostri tesserati – afferma sempre il presidente Valentini – e non escludo che, visto l’aumento costante di tesserati, il prossimo anno dovremo addirittura fare tre squadre senior. L’avversario di giornata è insidioso ma la serie C è un bel campionato per fare esperienza e siamo certi che i nostri giovani troveranno modo di dare il proprio meglio”