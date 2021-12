Hockey in line, Cv Skating e Marco Liberati SRL ancora insieme

CIVITAVECCHIA – E’ stato siglato in questi giorni il rinnovo del contratto di sponsorizzazione fra la Cv Skating e la ditta Marco Liberati SRL. Dopo il primo proficuo campionato di collaborazione della scorsa stagione le due parti hanno inteso stringere un accodo ancora più coinvolgente fra le due realtà del territorio.

“Siamo estremamente felici del supporto che la Marco Liberati SRL ci fornisce – spiega il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – perché ha toccato con mano le nostre attività ed ha visto quanto operiamo con passione e nell’interesse dei ragazzi. D’altronde fra persone serie ci si capisce al volo: noi abbiamo potuto apprezzare la sua competenza e le sue abilità imprenditoriali, lui al contempo ha potuto apprezzare le nostre attività e la nostra attenzione verso il sociale. Siamo orgogliosi di rinnovare questa partnership e di dare il nome delle nostre squadre giovanili alla Marco Liberati SRL”.

“La Cv Skating è un’eccellenza del territorio e va supportata con forza – spiega Marco Liberati, titolare dell’azienda – ho potuto vedere in prima persona i grandi risultati che questi appassionati dirigenti ottengono, sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista sociale. Realtà come la Cv Skating sono un valore aggiunto per il territorio, aiutano i ragazzi nella loro crescita e gli danno obiettivi sportivi importanti che non possono che fare bene all’educazione dei nostri giovani. Andiamo avanti con questa partnership sempre più convinti, orgogliosi di quanto stiamo costruendo insieme”.