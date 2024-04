Hockey in line, Civitavecchia alla ribalta della Sparta Cup

CIVITAVECCHIA – Tanta Civitavecchia e tanta Cv Skating alla Sparta Cup di Igualada (Spagna), la kermesse giovanile più importante e più famosa d’Europa. In terra iberica, vicino Barcellona, diversi i civitavecchiesi coinvolti nelle varie categorie.

Riescono addirittura a vincere l’oro, strappando complimenti a non finire, i Jagermonster, trascinati alla vittoria finale in under 16 dal trio formato da Bernardo e Ruggero Meconi e Daniele Ceccotti. Sbaragliata la concorrenza con la finale vinta per 4-1 sugli spagnoli del Flow Roses.

Argento scintillante invece per Manlio Mandolfo e Luca Tranquilli che hanno giocato insieme ai francesi del FMT. Mandolfo, ha fatto parte della compagine sia in under 20 che in under 22, ottenendo un doppio argento, mentre Luca Tranquilli è stato uno dei protagonisti dell’under 22.

Infine argento anche per la piccola Chiara Meconi che ha giocato negli Smilest (categoria under 8) ed insieme ai compagni di squadra spagnoli è arrivata fino alla finalissima.

“Siamo orgogliosi delle buone prestazioni dei nostri ragazzi – afferma il presidente Valentini – e altrettanto orgogliosi del fatto che pur competendo con i migliori talenti europei di ogni categoria ed età, gli atleti Cv Skating sono riuscito a mettersi in mostra, disputando ottime partite e venendo impiegati con regolarità nella rotazione delle linee. Esperienze internazionali del genere non possono che arricchire i ragazzi, tanto dal punto di vista sportivo quanto dal punto di vista umano, e siamo felici che l’abbiano potuta vivere”.